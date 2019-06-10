فيديو.. ديانا كرزون تروج لأحدث أغانيها "فرحتنا الليلة"

روجت المطربة ديانا كرزون لأحدث أغانيها "فرحتنا الليلة" التي طرحتها عبر تطبيق أنغامي، حيث نشرت مقطع من الأغنية علي حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أن أغنية "فرحتنا الليلة" كلمات رائد الشطناوي، توزيع وائل الشرقاوي، ألحان تراث، صولو رائد الربيع، مكس وماستر ستوديوهات وائل الشرقاوي، منتج منفذ سعود الرحايلة.

يذكر أن ديانا كرزون تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في إستراليا لأول مرة في 22 من شهر يونيو الحالي، وذلك بمدينة سيدني، في صالة سمرلاند جولد. الليلة" كلمات رائد الشطناوي، توزيع وائل الشرقاوي، ألحان تراث، صولو رائد الربيع، مكس وماستر ستوديوهات وائل الشرقاوي، منتج منفذ سعود الرحايلة.يذكر أن ديانا كرزون تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في إستراليا لأول مرة في 22 من شهر يونيو الحالي، وذلك بمدينة سيدني، في صالة سمرلاند جولد.

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