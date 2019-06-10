وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي في قبرص

يحيي المطرب وائل جسار، حفل غنائي ضخم بإحدى الفنادي الكبرى في جزيرة قبرص، وذلك يوم السبت 15 يونيو من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يقدم "جسار" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها: "حب ومتحبش، رسالة حب مرمية،
ويذكر أن أخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "شكله بيهزر" كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع موسيقي أحمد عادل.
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