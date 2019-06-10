فن ومشاهير

وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي في قبرص

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يحيي المطرب وائل جسار، حفل غنائي ضخم بإحدى الفنادي الكبرى في جزيرة قبرص، وذلك يوم السبت 15 يونيو من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم "جسار" خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها: "حب ومتحبش، رسالة حب مرمية،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
يوم زفافك، قال فاكرني، خليني ذكرى، كل دقيقة شخصية".

ويذكر أن أخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "شكله بيهزر" كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخيامي، توزيع موسيقي أحمد عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار يستعد لإحياء حفل غنائي في قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا