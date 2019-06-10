الليلة.. رامي صبري يحيي أولى حفلاته في السعودية

يستعد المطرب رامي صبري، لإحياء حفل غنائى ضخم فى المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، وذلك مساء اليوم، الاثنين، ويعتبر هذا الحفل الأول له في السعودية.
ومن المقرر أن يقدم "صبري" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها: "جوايا هتعيش، تعالى، نفسها تشوفني، أهد الدنيا، معاك،
ويذكر أن الفنان رامى صبرى يستعد لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، ويتعاون من خلاله مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم، أحمد علي موسى، تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، هالة علي .
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