"يعيش أهل بلدي" ينير القومي بجمهوره

يحقق العرض المسرحى "يعيش أهل بلدى"، إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، على خشبة المسرح القومى بالعتبة، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث بدأ العرض ثانى أيام العيد، الخميس ٦ يونيو، فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساءً.
يقول الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، مدير الفرقة: "إنعرض "يعيش أهل بلدي" تدور فكرته عن المجتمعات البدائية التى يحلم بها الملايين، بمن معه عصاة موسى السحرية، أو خاتم سليمان، لتحقيق أحلام البسطاء، بينما فى المجتمعات الراقية فى التطور يتطلع الزعيم لسواعد الملايين من خلال
يذكر أن عرض "يعيش أهل بلدي"، بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، ضياء زكريا، مريم البحراوي، هانى حافظ، إيهاب ناصر، ندى عفيفى، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.
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