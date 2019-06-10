مهاجر جزائري يتعرض للضرب بالعصا من وزير جزائري سابق

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 12:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لمهاجر جزائري ينهال عليه وزير الدفاع السابق خاد نزار ضربا بالعصا بعد أن اتهمه المهاجر بالمشاركة في قتل الجزائريين .

وظهر في الفيديو نزار ماشيا في مطار ” أورلي ” بباريس يجر حقيبته وظهر الشاب المهاجر الذي بدأ بإطلاق سيل من الاتهامات والشتائم واصفا إياه ب ” القاتل ” و ” المجرم ” مما دفع نزار إلى الرد بضربه بالعصا التي كان يتكأ عليها حتى تدخل شخص ثالث لفك الاشتباك .

واتهم المعتدي عليه الجنرال الجزائري المتقاعد بالمشاركة في تقتيل الجزائريين أثناء الفترة التي عرفت ب ” العشرية السوداء ” .

وكان قد شغل نزار منصب وزير الدفاع من الفترة ما بين عام 1990 إلى عام 1993 .. ونفى نزار كل هذه التهم ويرى أنصاره إنه ” منقذ الجمهورية الجزائرية ” من المتشددين .