سيلين ديون تختتم عروض لاس فيغاس بتوليفة عاطفية بعد 16 عامًا من الحفلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد 16 عامًا من العروض الغنائية الضّخمة في لاس فيغاس، حان الوقت للمُغنّية الكندية العالمية"سيلين ديون لتوديع مسرح The Colosseum، وذلك بسبب انتهاء مُدّة عقد إقامتها في فندق سيزار بالاس الواقع في المدينة.

وكان عرض ديون الأخير في يوم السّبت الماضي، وحمل الحفل العديد من المشاعر الفيّاضة بالنّسبة للجمهور وسيلين نفسها، حيث أدّت أجمل ما قدّمت خلال مسيرتها الفنّية، بل وكشفت النّقاب عن أغنيةٍ جديدة من ألبومها الذي سيصدر في شهر نوفمبر المُقبل، حملت اسم Flying On My Own، أي "أطير لوحدي".

وفي نهاية العرض، ما كان من سيلين إلّا وأن استدعت أبناءها الثلاثة، وهُم رينيه تشارلز (18 عامًا) والتّوأمان نيلسون وإيدي (8 أعوام)، إلى المسرح في تلك اللحظات الحميمية، وشاهدوا جميعًا عرضًا من الصّور لرحلة سيلين على مسرح الكولوسيوم على مدار 16 عامًا، انتهت بصورة زوجها الرّاحل "رينيه"، الذي كان مُدير أعمالها، وتُوفّي عام 2016 بعد صراعٍ مع مرض سرطان الحنجرة.

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ومع انتهاء هذه الحقبة من حياة النجمة الكندية، احتفل سيزار بالاس بعرضٍ خلّاب من الألعاب النّارية، حيث شوهدت سيلين وهي على شُرفتها في الفندق تُشاهد ما أُعدّ لتوديعها.

يُذكر أنّه بدأت سيلين ديون عملها وإقامتها في فندق سيزار بالاس في لاس فيغاس عام 2003، تحت عنوان A New Day، وانتهت عام 2007 بعد أن قدّمت 717 حفلًا غنائيًّا، لتعود وتُجدد إقامتها في الفندق عام 2011 حتّى عامنا الحالي، إذ وصل مجموع حفلاتها كاملًا إلى 1,141، وجنت من خلالها 245.5 مليون دولار، وشاهد عروضها 4.5 مليون شخص.