صفاء سلطان تتعرّض لوعكة صحية وتدخل المستشفى بحالة طارئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نُقلت الفنانة السورية صفاء سلطان إلى المستشفى بحالة إسعافية، بعد تعرضها لوعكة صحية وآلام شديدة.

وكانت سلطان شعرت منذ فترة بآلامٍ وارتفاعٍ في درجة الحرارة، وحاولت المقاومة؛ لاعتقادها أن ما تعاني منه مجرد إرهاق، خصوصًا أنها كانت تسجل حلقات برنامج "سهار مع ستار".

لكن بعد اشتداد الآلام عليها لدرجة كبيرة وشعورها بتعب شديد، تم نقل الفنانة إلى المستشفى بحالة طارئة، وبعد إجراء عدد من الفحوصات، كشف الأطباء أن الفنانة تُعاني من التهابات شديدة بسبب جرثومة في الكلى.

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وما زالت الفنانة ترقد في المستشفى من أجل العلاج، وكشفت ابنتها الوحيدة "أملي" لأحد المواقع، أن صحة والدتها بدأت بالتحسن، وأن الأطباء المشرفين على حالتها يبذلون قصارى جهدهم من أجل معالجتها وإخراجها من المستشفى بأسرع وقت.

وعلى الصعيد الفني، قدمت الفنانة السورية برنامج "سهار مع ستار" طوال شهر رمضان المبارك على إحدى القنوات السورية، والذي كانت تستضيف من خلاله نجمًا سوريًا في كل حلقة، كما شاركت في مسلسل "الحرملك" بشخصية "هدية"، إلى جانب عدد من نجوم الفن نذكر منهم؛ سامر المصري، جمال سليمان، سلافة معمار، وفاء موصللي، أحمد الأحمد، درة التونسية، قيس الشيخ نجيب، باسم ياخور والفنان المصري أحمد فهمي.