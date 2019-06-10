طليقة وائل كفوري تسخر من إعلان ريما نجيم لخبر انفصالهما

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""الخليج 365"" من بيروت: سخرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري من إعلان صديقته الإعلامية ريما نجيم لخبر طلاقهما رسمياً عبر برنامجها الإذاعي، قائلة: "بصفتي الشخصية أُعلن وأؤكد أن وائل كفوري أصبح رجلًا حراً ومطلقًا رسميًا على الورق، وبما أنني صديقة لوائل أحترم أنه عندما تزوج لم يُخبرنا، وهو أيضًا حر عندما طلق ولم يخبرنا، وهذه حياته الشخصية".

وأضافت: "بالنيابة عنه أطالب الجمهور بالكف عن فبركة الأخبار حول زواجه وطلاقه، لأن لديه طفلتين، وزوجة سابقة يحافظ على علاقة جيدة معها". Advertisements وعلى ما يبدو، لقد أثار كلام "نجيم "حفيظة "بشارة"، فعلقت كاتبة: "حبيبتي يعطيكي العافية.. كنت مفكرتك أذكى من هيك". ذلك بعد أن التزم الثنائي الصمت منذ بداية علاقتهما وزواجهما لمدة 7 سنوات مروراً بفترة خلافهما التي امتدت لسنتين قبل طلاقهما. إلى أنها عادت ألمحت لانفصالهما كاتبة:"الصمت أيضاً يعتبر إجابة".

ريما ريما

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.