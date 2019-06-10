شكرا لقرائتكم خبر عن كازابلانكا يتصدر و يحصد 3 مليون و 309 ألف جنيه أمس الأحد فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، أمس الأحد – سادس أيام عرضه فى دور السينما - ايرادات وصلت إلى 3 مليون و 309 ألف جنيه، ليواصل الفيلم تصدره لشباك تذاكر موسم عيد الفطر الذى انطلق يوم الثلاثاء الماضى بمنافسة 5 أفلام.

فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

وينافس فيلم "كازابلانكا" فى موسم العيد 4 أفلام أخرى هم "الممر" بطولة أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وحقق أمس الأحد ايرادات 2 مليون و 100 ألف جنيه، و"سبع البرمبة" بطولة رامز جلال تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم حقق أمس مليون و 319 ألف جنيه، و"حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وإخراج رؤوف عبد العزيز حقق 727 ألف جنيه، و"محمد حسين" بطولة محمد سعد وإخراج محمد على فحصد 216 ألف جنيه.