صور.. ديانا حداد تتألق فى حفل ساهر بجزر المالديف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ديانا حداد حفلاً غنائياً ساهراً فى جزر المالديف ضمن سهرات عيد الفطر المبارك، قدمت خلاله مجموعة من أجمل أغنياتها المتنوعة الألوان من اللبنانية والمصرية والخليجية والعربية الأخرى، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.
وأكدت ديانا حداد أن أجواء الحفل كانت حماسية برفقة الجمهور الحاضر من العائلات الخليجية والعربية المتواجدين في المالديف وقالت: "جمعني مع الحضور أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل معانه، أسعدتني جداً ورأيت السعادة بأعين الحضور، وكل عام والجميع بخير".
وعادت ديانا حداد الى مقر إقامتها في دبي ، وتستعد لمجموعة من الأعمال التي سترى النور قريباً، تبدأها من خلال أغنية منفردة جديدة ستقدمها من ألحان العراقي علي صابر، والتي انتهت من تسجيلها خلال أيام شهر رمضان في استوديوهات دبي.
المطربة ديانا حداد
دينا حداد فى حفل جزر المالديف
الفنانة ديانا حداد
ديانا حداد فى حفلها بجزر المالديف
ديانا حداد
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