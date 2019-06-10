فنان العرب يشعل حفلا غنائيا في جدة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 11:58 صباحاً - أحيا الفنان محمد عبده مساء أمس ثاني حفلات موسم جدة الفني وأطرب عشاق الطرب الأصيل الذين امتلأت بهم الصالة المغلقة في مدينة الملك عبد الله الرياضية حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 5500 شخص والذي ظل متفاعلا معه أكثر من أربع ساعات من الغناء .

قدم فنان العرب خلال الحفل باقة من اجمل اغانيه التي مزج فيها بين الجديد والقديم بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات والتي لاقت تفاعلا بترديد الجمهور الأغاني معه والتصفيق الحار .

ولم يقتصر تفاعل الجمهور مع الحفل على الحاضرين بالقاعة فقط فجاء الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي ينقل مقاطع من الحفل مشيدين بأداء الفنان محمد عبده وجمال صوته وقدرته على الغناء وهو في سن ال 70 عاما .

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وحفلات موسم جدة أطلقتها هيئة الترفيه خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يونيو الجاري متضمنة مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية .

وتشهد اليوم حفلا يحييه الهضبة عمرو دياب .. ويوم الخميس المقبل حفلا للفنانة اللبنانية نانسي عجرم .