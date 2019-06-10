شاهد.. طارق العلي يصف منتقدي السعودية بـ “العذال والحاقدين”

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 11:58 صباحاً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله الفنان الكويتي، طارق العلي، عن العاهل السعودي، الملك سلمان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من على خشبة المسرح خلال أحد العروض المسرحية التي شارك بها.
ونشر الإعلامي الكويتي، مناف الفضلي، عبر حسابه على “تويتر”، مقطع الفيديو، وأعاد الفنان العلي نشره على صفحته، ويقول فيها: “سلمان ومحمد.. اليوم الحمد لله المملكة العربية السعودية في تقدم وما عليك من الذين يكتبون في تويتر تراهم عذال وحاقدين”.
يذكر أن الفنان العلي أدى مسرحية بعنوان “عنتر المفلتر” في المملكة العربية السعودية، ضمن “موسم العيد”، معبرا عن شكره في تغريدة نشرها على صفحته عبر “تويتر”، قال فيها: “الشكر موصول أيضا لموسم العيد وكل الجهات السعودية التي عملت جاهده ليل نهار من أجل اسعاد الشعب السعودي الكريم بمختلف برامج الترفيه”.
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