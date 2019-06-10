رسالة مؤثرة من إسعاد يونس إلى شريف مدكور : ” إنت حالة فريدة “

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 11:58 صباحاً - وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس رسالة مؤثرة للإعلامي شريف مدكور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام .. كتبت فيها عن كم الحب الذي تلقاه ووجده شريف مدكور بعد إعلانه عن إصابته بسرطان في القولون .

وأن شريف اعتبر مرضه هو العلامة أو الإشارة التي كان ينتظرها من الله لتعبر عن رضا الله عنه وأن هذه الأزمة جعلت منه مثل أعلى في الإرادة القوية والحرة الموجودة بداخله وكيفية تعامل الإنسان مع معطياته في الدنيا .

وقالت إسعاد موجهة حديثها لمدكور : ” انت مثل أعلى في كيفية صياغة الأحداث اللي مرورها في حياة شخص آخر ممكن تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانا متسول عطف او متاجر بيه ” .

وتابعت إنه تعامل مع الموضوع ببساطة ووجدت به روح المقاومة وعمل على استغلال ذلك لتوعية الناس من خلال تجربته .

Advertisements

وأضافت : ” مثل أعلى لإنك دون أن تدري كسرت أصنام التنمر والسفالة والتدخل في شئون الآخرين والسوقية الذين كادوا ان يصبحوا نمط حياة وقانون .. ومن لا يعجبه عليه ان ينزوي ويبلع لسانه ويقضي الباقي من عمره يتحسر على ما فات فتواجه انت كل هذا ببساطة وصدق وعفو القوي وتسامح القادر وثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع ووعي مستنير .. الحقيقة إنك حالة فريدة مضيئة تشع نورا طيبا ” .