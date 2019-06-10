شاهد.. صدمة نهى نبيل بتلقيها اتصال من بلقيس!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 11:58 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو، عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة تلقيها اتصال هاتفي من الفنانة بلقيس فتحي.

وقد أظهر الفيديو صدمة نهى نبيل بتلقيها اتصال من بلقيس وجانبا من محادتيهما حيث سألتها نهى نبيل “انت اي برج؟” لترد بلقيس “معقد الموضوع انا اخر الميزان وبداية العقرب”.

كما عبرت بلقيس لـ نهى عن اعجابها بها وقالت لها “أحبك عشان انت أم وزوجة وربة منزل وفي نفس الوقت انسانة ناجحة على مستوى شغلك الخاص”.