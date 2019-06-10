تحدي العشر سنوات بين باسكال مشعلاني وشركة “لايف ستايلز ستوديوز”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” كليب “اتعذبت كفايا” للنجمة اللبنانية باسكال مشعلاني وذلك بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الفطر المبارك.

العمل صوّرته باسكال مشعلاني في تركيا، تحت إدارة المخرج زياد خوري، وتطلّ فيه بفكرة استوحيت من تحدي العشر سنوات في الزواج، وكيف تتغير العلاقة بين الزوجين على مرّ السنوات.

تعيش باسكال في الكليب صراعًا كبيرًا، من جهة حبّها الكبير لزوجها وكيفية المحافظة عليه وعلى زواجها، ومن جهة أخرى تتحمل الخيانة بصمت، والألم والإهمال والعذاب على مدار سنوات ما يدفعها بالآخير الى الانتحار.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “اتعذبت كفايا” من كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، تسجيل استديو ملحم ابو شديد، ميكس عادل عايش ماسترنغ استديو متروبولس لندن.

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ويعتبر هذا التعاون هو الثاني بين باسكال مشعلاني وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في غضون أقل من عام بعد أغنية “بخاف أعشقك”.

لمشاهدة فيديو كليب “اتعذبت كفاية”: