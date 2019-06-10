أين يمضي جورج صليبي وزوجته شهر العسل؟

Jun 10, 2019
يواصل الإعلامي جورج صليبي تمضية اوقاتاً ممتعة برفقة زوجته في اليونان وذلك بعدما دخل القفص الذهبي منذ اسبوعين في أثينا.
ونشر “صليبي” مجموعة من الصور مع زوجته من اجواء شهر عسلهما حيث يقومان بزيارة لعدة اماكن سياحيّة في اليونان.
ويغيب الاعلامي اللبناني عن تقديم برنامجه السياسي “هلق شو” عبر شاشة الجديد، على ان يعود ويطل على جمهوره قريباً.
وكان جورج صليبي قد تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني في كنيسة “St. Constantine And Helen” في اليونان بحضور نائب رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمى خياط، ومديرة الأخبار في قناة “الجديد” مريم البسّام والاعلامي شادي خليفة، والاعلامية داليا أحمد وغيرهم.
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