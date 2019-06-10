لماذا دخل أحمد السعدني المستشفى وكاد ينسحبُ من تصوير المشهد الأخير في "زي الشمس"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصريّة، دينا الشربيني، عن تعرّض مواطنها الفنّان أحمد السعدني، لنوبات هلع، أثناء تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأكّد "السعدني"، على حديثها قائلًا، إنّ ضغط التّصوير، هو السّبب وراء ذلك.

وأوضح السعدني، في مقابلة تلفزيونيّة له، برفقة أبطال مسلسل "زي الشمس"، عبر برنامج "الحكاية"، الذي يُقدّمه الإعلاميّ المصريّ، عمرو أديب، أنّ المنتج الفنيّ مع انتصاف شهر رمضان، كان يُرسل له عدد مشاهده في كلّ حلقة، وهو ما وضعه تحت ضغط أكثر.

وأضاف قائلًا، إنّه يتردّد كثيرًا على المستشفيات بسبب إصابته بنوبات هلع، أثناء التصوير، بسبب ضغط المواعيد، وقلقه من عدم تمكّن فريق العمل من استكمال التّصوير مع نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار أحمد السعدني، إلى أنّه شعُر باختناق، وطلب من المحيطين به، الذّهاب به لأقرب مستشفى، رغم أنّه يعلم أنّه بخير، إلا أنّه في هذه الحالة يكون في احتياج لتناول مهدئات.

من جانبها، كشفت دينا الشربيني، أنّ أبطال مسلسل "زي الشمس"، تعرّضوا لضغط كبير، أثناء تصوير المسلسل، لأنّ التصوير استمرّ حتى 29 رمضان، حتى قرّر أحمد السعدني، الانسحاب من تصوير آخر مشهد في المسلسل، وهو مشهد المواجهة بينها وبينه، لعدم إعجابه بالمشهد.

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وأكّدت أنّها ركضت وراءه، برفقة أحمد داوود، لإقناعه بالعودة، وهو ما جعله يتراجع، ويعود للتصوير.

يُذكر، أنّ مسلسل "زي الشمس"، بطولة دينا الشربيني، وبمشاركة جمال سليمان، وأحمد داوود، وأحمد السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.