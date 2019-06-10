افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، موسم جدة الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أحلام.
وقدمت النجمة الإماراتية خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها ومنها: "والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة، بغيضك"، وغيرها من أغانيها الشهيرة.
من جهته، قال عبد الله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية: "غايتنا إرضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، وأحلام قامة فنية لها جمهورها". وأضاف: "اختيار أحلام جاء بناءً على طلب الجماهير في جدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"
يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 أذار/مارس الماضي.
قد يهمك ايضاً:
أحلام تُحيي حفلًا غنائيًّا في السعودية رابع أيام عيد الفطر
أحلام تُهنئ أصالة بعيد ميلادها برسالة تفيض بالمحبّة
كانت هذه تفاصيل خبر المطربة أحلام تفتتح موسم جدة الغنائي في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.