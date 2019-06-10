فن ومشاهير

المطربة أحلام تفتتح موسم جدة الغنائي في الرياض

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افتتحت المطربة الإماراتية أحلام، موسم جدة الغنائي في العاصمة الرياض، على مسرح الجوهرة في مدينة الملك عبدالله ، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أحلام.

وقدمت النجمة الإماراتية خلال الحفل باقة من أفضل أغانيها ومنها: "والله احتاجك أنا، أبغاك حي، مستغرب، رأس قمة، بغيضك"، وغيرها من أغانيها الشهيرة.

من جهته، قال عبد الله مخارش، المشرف على الفعاليات الفنية في هيئة الثقافة السعودية: "غايتنا إرضاء الجمهور السعودي المتذوق للفن، وأحلام قامة فنية لها جمهورها". وأضاف: "اختيار أحلام جاء بناءً على طلب الجماهير في جدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"

يُذكر أن هذا الحفل هو الثالث لأحلام بالسعودية بعد إحيائها حفلين للعائلات في الرياض، أقيما يومي 21 و22 أذار/مارس الماضي.

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