نادين الراسي حزينة: أفتقد أطفالي

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""الخليج 365"" من بيروت: تعاني الممثلة نادين الراسي من خسارة حضانة ولديها مارسيل وكارل بعد طلاقها من جيسكا أبي نادر، حيث عبّرت عن حزنها وشوقها لهما بتدوينة كتبتها على صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل، وعبّرت من خلالها عن حبها الكبير واشتياقها لهما، كاتبة: "العيش بدون أولادي يشبه الجحيم".

وخاطبتهما مضيفة: "اشتقت لصوتكما، للمستكما، لابتسامتكما، لصوتكما لعناقكما ولكل شيء. أفكر بكما. وأصلي لأن تكونا سعيدين. وحبي سيلاحقكما أينما ذهبتما لأنكما ستكونان دائماً ولدي. أخفي دموعي عندما ألفظ اسمكما والألم في قلبي لا يزال كما هو. أفتقد أطفالي بطريقة يعجز الكلام عن شرحها. لقد ضى وقت طويل كوكي ومارسيلو يا نور عيوني. يا رب ساعدني".

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