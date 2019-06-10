شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ثنائية أمير كرارة وبيتر ميمى.. بدأت بالصدفة واستمرت بـ 5 أعمال ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى تكوين ثنائية ناجحة فى السينما والدراما على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث قدما خلالها 5 أعمال فينة آخر فيلم "كازابلانكا" الذى يعرض حالياً فى موسم عيد الفطر الجارى ويتصدر ايرادات الموسم بـ 28 مليون و 320 ألف جنيه بعد 5 أيام فقط، حيث شهدت الأعمال الماضية وجود تفاهم وكيما كبيرة بينهما وهذا كان سبباً فى تحقيق العديد من النجاحات سويا.



أمير كرارة وبيتر ميمى

الغريب أن تعاون أمير كرارة وبيتر ميمى لأول مرة جاء بالصدفة، حيث كان يحضر كرارة لمسلسل "كلبش" الجزء الأول عام 2017 مع المخرج محمد بكير الذى حضر للعمل ولكنه اعتذر فى اللحظات الأخيرة، وبعدما مر العمل بمشاكل انتاجية كادت أن توقفه تماماً الا أنه بعد محاولات كثيرة تم استكمال التحضير واختيار المخرج بيتر ميمى وقتها قبل التصوير بأيام بعدما خرج من تجربة الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحى" الذى سجل به أولى تجاربه فى الدراما.



أمير كرارة وبيتر ميمى فى كواليس كازابلانكا

وحقق "كلبش" نجاحاً كبير لم يكن متوقعاً لأكثر المتفائلين به بسبب الظروف الصعبة التى تم إنتاجه فيها.

وبعد ذلك حصلت شركة "سينرجى" على حقوق انتاج الجزء الثانى فى رمضان 2018 وقرر كرارة وبيتر ميمى استكمال تعاونهما فى هذا العمل وحققاً نجاحاً كبيراً كذلك، وفى نفس العام قدم كرارة وبيتر فيلم "حرب كرموز" الذى خاص به أمير أولى بطولاته السينمائية واستطاع الفيلم تصدر شباك الذاكر بأكثر من 55 مليون جنيه خلال موسم عيد الفطر من عام 2018.



امير كرارة وبيتر ميمى فى كواليس حرب كرموز

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فى عام 2019 عاد أمير كرارة وبيتر ميمى للعمل سوياً من جديد فى السينما خلال فيلم "كازابلانكا" الذى طرح فى موسم عيد الفطر الجارى ليكمل الفيلم النجاحات الكبيرة التى حققاها سوياً بتصدر الفيلم شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه، إضافة إلى تقديمهما الجزء الثالث من "كلبش" الذى حقق النجاح على غرار الجزء الأول والثانى لتستمر نجاح ثنائية أمير كرارة وبيتر ميمى، ومن المتوقع أن يجمعهما فيلم سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.



أمير كرارة وبيتر ميمى فى كواليس كلبش 2



أمير كرارة وبيتر ميمى وسليمان عيد فى كلبش 2



كلبش 3



أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى