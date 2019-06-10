لم تُنجب وعانت من 4 أمراض خطيرة.. حكايات زيزي البدراوي في ذكرى ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

وُلدت الفنانة الراحلة زيزي البدراوي يوم 9 يونيو 1944، وتألقت في السينما والدراما والمسرح، لتصبح واحدة من أهم نجمات السينما والتلفزيون في مصر.

ونرصد في التقرير التالي مواقف وحكايات من حياة الفنانة الراحلة:

البداية الفنية

اسمها الحقيقي "فدوى جميل عبدالله البيطار"، وبدأت حياتها الفنية عندما اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، وقدمها في فيلم "بور سعيد"، وأعاد المخرج حسن الإمام اكتشافها واختار لها اسم "زيزي" منذ فيلمها الثاني "عواطف" عام 1958، والذي قالت في حوار للتلفزيون الإماراتي عنه إنه بدايتها الفنية الحقيقية، وبعدها قدمها في العديد من الأعمال السينمائية ومنها فيلم "السبع بنات"، وفيلم "شفيقة القبطية".

بعدها تألقت زيزي في أعمال مع نجوم جيلها، فقدمت فيلم "البنات والصيف" مع عبدالحليم حافظ، ومع الفنان أحمد رمزي فيلم "آخر شقاوة"، ومع الفنان شكري سرحان في "سجين الليل".

وبرعت زيزي في الأعمال التلفزيونية خاصة مع تقدمها في السن، فلعبت دور الأم باقتدار في مسلسلات "المال والبنون، شرخ في جدار الحب، حضرة المتهم أبي، نجمة الجماهير، ليالي الحلمية، حبيب الروح"، وقدمت في المسرح مسرحيات "هاملت، شيئ في صدري، أولادنا في لندن، هالو دوللي".

حوار نادر مع الفنانة زيزي البداروي لتلفزيون دبي

قصة فيلم عواطف وحسن الإمام

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حياتها الشخصية

تزوجت زيزي مرتين، الأولى في بداية حياتها الفنية من المخرج عادل صادق عام 1966 بعد أن تعارفا خلال فيلم "حبي في القاهرة"، لكن الزواج لم يستمر طويلًا، وانفصلت عنه، وقالت بعدها في حوار صحفي مع "مجلة الموعد" في سنة 1972، إنها ندمت على زيجتها الأولى، لكونها لم تفكر جيدًا قبل الزواج ولهذا كان مصيره الفشل.

وقالت الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق، إن أكثر زوجة تحبها من زيجات والدها، هي الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، مشيرة إلى أن زيزي ووالدها أخفيا عنها خبر الطلاق لمدة 15 يومًا، وقالت إن والدها عاد للفنانة زيزي البدراوي أكثر من مرة، قبل أن ينفصلا بشكل نهائي، موضحة أن السبب هو التغيير في صفات كلًا منهما.

وفاء صادق تتحدث عن والدها

بعد الطلاق من عادل صادق، تزوجت زيزي من توفيق عبدالجليل، والذي أحبته كثيرًا ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما بسببه، وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد، وفقًا لتصريحاتها في تلفزيون دبي، لكن الطلاق وقع بينهما نهاية عام 1988 ولم تتزوج بعدها، ولم تنجب زيزي أبناء من كلا زيجاتها.

تزوجت شقيقة الفنانة زيزي البدراوي من الصحفي والمنتج التلفزيوني جميل الباجوري، وأنجبت منه المخرجين هادي وسامح الباجوري.

اللحظات الأخيرة

قالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية في عزاء الفنانة زيزي البداروي، إن الفنانة الراحلة كانت صديقتها منذ سنوات وكانت خيرة وتود أصدقائها، مشيرة إلى أن الفنانة استسلمت للمرض في حياتها الأخيرة، وأنها لم تتدخر جنيهًا واحدًا من ثروتها لأن أموالها كانت لأصدقائها وأحبابها لكونها إنسانة خيرة.

توفيت الفنانة زيزي البدراوي في 31 يناير 2014، وشيّع جثمانها في أول فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب معاناة مع أمراض السرطان والقلب وضيق التنفس والشلل الرعاش.​