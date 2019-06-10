خاص| المخرجة أيتن أمين تبدأ تصوير فيلم "سعاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: قالت المخرجة أيتن أمين، إنها تواصل تصوير فيلمها الجديد "سعاد"، وأضافت لـ"الخليج 365" أن الفيلم يعتمد على الوجوه الجديدة. وفاز الفيلم بأكثر من جائزة بقيمة 30 ألف دولار، في مرحلة التطوير بمهرجان "الجونة" السينمائي الدولي في دورته الثانية.​

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