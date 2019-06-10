"في أيه يا ست الكل".. رسائل رواد "تويتر" إلى دينا الشربيني بعد حديثها عن عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصدر هاشتاج "دينا الشربيني" قائمة المحتويات الرائجة في موقع "تويتر" عقب إذاعة حلقتها في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وكانت أغلب تعليقات رواد التواصل الاجتماعي حول نجاح المسلسل، بالإضافة إلى علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني بعد قولها إنه كان أكبر داعم لها في المسلسل، وإنه توقع نجاح العمل.

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وأضافت: "عمرو مبسوط بالمسلسل أكتر مننا وطاير بالعمل، ووقف جنبي أوي طوال التصوير، وكان حابب المشروع، وهو بطبعه جدع وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة، ودايمًا بيقولي انتوا مكسرين الدنيا بالمسلسل".

وكتب أحد المغردين: "دينا الشربيني بتقلد زينة زوجة عمرو دياب"، وكتب آخر: "هي دينا الشربيني بتخاف ليه لما حد يسألها على عمرو دياب يعني.. فيه إيه يا ست الكل مالك؟، وكتب ثالث: "أحمد صلاح السعدني وريهام عبدالغفور مش كفاهم اللي عملوه في دينا الشربيني في المسلسل لا، لما طلعوا مع عمرو أديب قرروا يقعدوا جنب بعض، خاينين والخيانة مستمرة".

واستضاف الإعلامي عمرو أديب الفنانة دينا الشربيني، وفريق عمل مسلسل "زي الشمس" ، للاحتفال بنجاح العمل. ​