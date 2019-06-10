صور.. من هي “أمينة جولشن” زوجة اللاعب مسعود أوزيل؟

تزوجت ملكة جمال تركيا، أمينة جولشن، من لاعب الكرة مسعود أوزيل، ونتناول هنا أبرز المعلومات الخاصة بها.

سيرتها الذاتية

ولدت أمينة جولشن في يوم 30 إبريل 1993 في مدينة غوتنبرغ في السويد، والد ها من مدينة كركوك، يحمل الجنسية العراقية ووالدتها تركية. وهي مُمثلة تركية سويدية، بدأت التمثيل سنة 2015، حصلت على لقب ملكة جمال تركيا سنة 2014، ومثلت تركيا لأول مرة في مسابقة ملكة جمال العالم 2014.

اشترط عدم وجود أي مشاهد تقبيل في أعمالها

وكانت احتفلت أمينة جولشن بخطبتها إلى مسعود أوزيل يناير الماضي، فيما لم يمانع اللاعب مواصلة زوجته مهنتها في التمثيل، لكن أكدت تقارير صحفية أنه اشترط على أمينة جولشن أن تعطيه السيناريو الذي تنوي الموافقة عليه حتى يقرأه ويبدي رأيه فيه، كما اشترط عدم وجود أي مشاهد تقبيل في أعمالها المقبلة.