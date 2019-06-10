وضعها خطير.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ”هيفاء وهبي”

حالة من الغموض فرضتها عائلة الفنانة هيفاء وهبى على طبيعة مرضها حيث منعت الأسرة الأطباء من كشف أى تفاصيل عن الحالة الصحية لهيفاء وهبى بعد الوعكة الصحية التى ألمت بها منذ يومين. وكشف مصدر مقرب من هيفاء أن وضعها الصحى خطير وتم حجزها بالرعاية المركزة فى إحدى المستشفيات الخاصة بلبنان وتبحث أسرتها سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج. – وفقا لموقع الدستور –

الوضع الصحى حرج للغاية

ومن المقرر أن يتم عرض كافة التحاليل والأشعة التى أجرتها مؤخرا والأدوية التى تناولتها على أكبر المستشفيات بإحدى الدول الأوروبية ليقرر الأطباء ضرورة نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج من عدمه. وقال المصدر إن الوضع الصحى لهيفاء وهبى حرج للغاية ويحاول الأطباء السيطرة على الموقف، حيث يرافقها فى المستشفى والدتها وشقيقتها هناء بعد ان منع الاطباء زيارتها تماما.