صور.. كلاكيت رابع مرة.. دينا الشربيني ترتدي ملابس عمرو دياب

تُصر الفنانة دينا الشربيني على إثارة الجدل حول علاقتها بالهضبة عمرو دياب، وآخر تقاليعها ارتداؤها ملابسه في أكثر من مشهد لها في أحداث مسلسلها الرمضاني الأخير "زي الشمس".

ظهرت دينا الشربيني 4 مرات، وهى ترتدي ملابس عمرو دياب، مرة قميص من الجينز، أو الدانيم،

وتارة أخرى قميص كان ظهر به في أحد إعلانات شركات الاتصالات الذي كانت تشارك به الأولى.

تصدر هاشتاج دينا الشربيني قائمة الأكثر بحثًا على موقع التدوين العالمي تويتر بعد ظهورها أمس برفقة أسرة مسلسلها مع

الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المعروض على فضائية mbc.

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قالت ناشطة باسم هادية: "الـ relationship goals في أبهى صورها وحالاتها.. حقيقي يعني"، وأضافت فيروز: "عادي يا جماعة بتلبس هدوم جوزها".

سخرت ناشطة أخرى من تصرف دينا، قائلة: "لو هدوم جوزك ضاقت عليه.. ما ترميهاش"، وأضافت منى حامد: "الست المصرية لما تقلب في محفظة جوزها وتدخل على دولابه".