كارمن سليمان في حفلات الأوبرا

متابعة بتجــــــــــرد: تشارك الفنانة المصرية كارمن سليمان في الحفلات الصيفية للأوبرا المصرية.

وتقدم كارمن مجموعة من أحدث اغانيها، وتأتي مشاركتها في الحفلات بعد ظهورها المتميز في شهر رمضان المبارك من خلال غنائها شارة مسلسل “حكايتي” للفنانة ياسمين صبري.

ويشارك في الحفلات أيضا عدد من الفنانين بينهم علي الحجار، محمد الشرنوبي، هشام خرما، نسمة محجوب، فرقة مسار إجباري، فرقة وسط البلد.