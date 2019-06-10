“ولاد رزق 2”.. في عيد الأضحى

متابعة بتجــــــــــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “ولاد رزق-2 عودة أسود الأرض” تقديم العمل في عيد الأضحى المبارك.

فيلم “ولاد رزق 2” بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي وباسم سمرة، ومن تأليف صلاج الجهيني، إخراج طارق العريان وإنتاج شركة RAW Entertainment.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا ملحوظًا لدى عرضه في الصالات السينمائية، حيث تدور أحداثه حول 4 أشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم، لكنه يقرر التوبة بعد فترة.