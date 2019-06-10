“العنكبوت”.. مفاجأة أحمد السقا المنتظرة

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ النجم المصري أحمد السقا التحضير لفيلمه الجديد والمقرر أن يحمل اسم “العنكبوت”.

وينتمي الفيلم إلى أفلام الأكشن، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد جلال.

وكان أحمد السقا قد خاض سباق دراما رمضام لعام 2019 بمسلسل “ولد الغلابة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي.

إشارة إلى أن آخر أفلام السقا كان في العام 2017 وهو “هروب إضطراري”، وشاركه البطولة فيه الممثلون أمير كرارة، مصطفى خاطر، غادة عادل، فتحي عبد الوهاب وأحمد العوضي، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.