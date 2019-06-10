ماجد المصري يحذر محبيه من استغلالهم باسمه

متابعة بتجـــــــــرد: حَذّر الممثل ​ماجد المصري​ محبيه عبر حسابه على موقع “إنستجرام” من شخص ينتحل شخصيته ويطلب من الذين يريدون التمثيل التواصل معه اذ انه بحاجة الى وجوه جديدة في عمله المرتقب.

ونشر ماجد مقطع فيديو وضح فيه ما يجري وقال: “في حد منتحل شخصيتي وبيقول إنه بيحضر لمسلسل ومحتاج وجوه جديدة.. أرجوكم خلوا بالكم الكلام ده نصب”. وأضاف: “أنا ماليش أي حسابات على تويتر أو فايسبوك، هو انستقرام وبس”.

يذكر أن ماجد المصري شارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “زلزال”​.