جينيفر لوبيز تحتفل بهذه المناسبة الخاصة بالمثليين

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ بشهر الفخر عند ​المثليين​، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع “تويتر” ظهرت فيها بأكثر من “لوك” ولون وذلك لتكون النتجية على شكل علم قوس قزح أي علم فخر المثليين.

وفي كل عام من شهر حزيران/يونيو يبدأ شهر الفخر أو الكبرياء عند المثليين جنسيًا أو ما يُعرف بـ”LGBT Pride Month”، حيث يقام في هذا الشهر العديد من المهرجانات والحفلات والمسيرات والاجتماعات وتنشط حركة الجمعيات والمؤسسات المتعلقة بالمثليين.

ويأتي هذا الشهر تشجيعًا على تأكيد الذات وبلورة الهوية والكرامة وحقوق المساواة وزيادة الوجود.