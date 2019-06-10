"الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

تصدَّر فيلم الرسوم المتحركة "ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2" (الحياة السرية للحيوانات الأليفة 2) شباك التذاكر في أمريكا الشمالية.

وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات "يونيفرسال" إيرادات بلغت 47.1 مليون دولار مع بدء عرضه، أي أقل من نصف ما حققه الجزء الأول من إيرادات قبل 3 سنوات.

وتفوق "بيتس 2" على "إكس-من.. دارك فينيكس" الجديد أيضا من إنتاج "فوكس"، ليتصدر شباك التذاكر في الأيام الـ3 لعطلة نهاية الأسبوع.

وأعار كيفن هارت، تيفاني هاديش، وباتون أوزوالت أصواتهم لشخصيات الفيلم؛ الذي يتمحور على كيفية تصرف الحيوانات المنزلية عندما يغادر أصحابها المنزل.

وسجَّل "دارك فينيكس" 33 مليون دولار مخيبا التوقعات، بحسب مجلة "فراييتي" الأمريكية، وهو أسوأ أداء لأحد أفلام سلسلة "إكس-من" منذ عرض أول جزء منها قبل 20 عاما.

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وكلَّف الفيلم 200 مليون دولار، وهو من بطولة جيمس ماكافوي، صوفي ترنر، جنيفر لورنس، مايكل فاسبندر وحيسيكا تشاستاين.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "علاء الدين" من إنتاج "ديزني" محققا 24.5 مليون دولار، وهو من إخراج جاي ريتشي وبطولة ويل سميث في دور الجني.

وتراجع "جودزيلا.. كينج أوف ذي منسترز" من المرتبة الأولى إلى الرابعة مسجلا إيرادات قدرها 15.5 مليون دولار.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب "روكيتمان" وهو من إنتاج "باراماونت" حول حياة المغني البريطاني إلتون جون، وحصد الفيلم 14 مليون دولار.

وحل في المركز السادس فيلم "ما" مع 7.8 مليون دولار، تلاه فيلم "جون ويك.. تشابتر 3 بارابيلوم" مسجلا 7.4 مليون دولار.

وجاء ثامنا فيلم "أفنجرز.. إند جيم" مع 4.8 مليون دولار، وتاسعا فيلم "بوكيمون.. ديتيكتيف بيكاتشو" محققاً 2.9 مليون دولار.

وحل في ذيل قائمة تصنيف أفضل 10 أعمال، فيلم "بوكسمارت" مع 1.6 مليون دولار.