فارس كرم عريس ٢٠١٩ .. وهذه عروسه

Jun 10, 2019
أهدى النجم اللبناني فارس كرم جمهوره كليب أغنيته “سمع” بمناسبة عيد الفطر السعيد.
الأغنيّة صورها “كرم” في منطقة “صوفر” من ألبومه الغنائي الأخير “44:36”، وتعتبر الثالثة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج هاس غدار بعد اغنيتي “بدنا نولعها” و”حبك برم”، انتاج روتانا.
ظهر “فارس” في الكليب بلقطات تعكس التحضيرات التي تسبق حفل الزفاف، ثم أطل بوسامته وكاريزماته وهو يتقدم باتجاه حبيبته الهندية ضمن أجواء بوليووديّة.
فكرة الكليب جديدة ومختلفة وشهد الجمهور على توديع فارس كرم للعزوبيّة ودخوله القفص الذهبي من خلال مشهد تمثيلي، فهل يكون الكليب فأل خير عليه ويكون عريس 2019؟
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