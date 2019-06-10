مدير أعمال هيفاء وهبي ينفي إصابتها بالسرطان.. ويوجه السباب لإيلي باسيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح محمد وزيري، مدير الأعمال المصري للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، النار على الصحفي اللبناني إيلي باسيل، بعدما كشف عن مرض هيفاء، بالكبد، مؤكدًا أن هذا الخبر كاذب و"نجس".

وأوضح "وزيري"، أن خبر "إيلي"، غير مهني، وقام بسبه عبر تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فقال: "لما تقول الملاحظة دي تبقى ملكش كلمة عشان إنت عرفت الحقيقة ومش قادر تكدب خبرك (النجس) زيك ومش فارق معاك مشاعر أهلها وناسها".

وأضاف محمد وزيري، قائلًا: "أنا من ناحيتي بقولك إنت ابن وسخة مش مهني بتحب الزيطة ويلا هلل زي النسوان في لايف بتاعك واتكلم واقول اح ويح وده أخرك".

ونفى وزيري، إصابة هيفاء وهبي، بالسرطان، موضحًا أن كل ما نُشر في الصحافة بشأن مرض هيفاء، كذب حيث قال: "كانسر إيه بعد الشر عليها دول عالم جزم ارحموها بقى".

وذلك ردًا على متابع طالبه بتوضيح حقيقة مرض النجمة اللبنانية خاصًة بعد انتشار أخبار تفيد بأن هيفاء، مريضة "كانسر".

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وردّ "وزيري"، على متابعة طالبت بطمأنة الجمهور على صحة الفنانة اللبنانية، فقال: "الحمد لله بخير والله بقت أحسن ومفيش أي حاجة صحيحة من الكذب اللي بيتقال فالصحافة بعد الشر عنها".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد اشتعلت خلال الأيام الماضية بخبر مرض الفنانة هيفاء وهبي، وزادت عندما غرّد الصحفي اللبناني إيلي باسيل، قائلًا: "للأسف هيفاء فعلًا مريضة، كبدها تعبان كتير وبحاجة لعلاج مكثّف، دعولها بالشفاء".

وكانت هيفاء وهبي، قد اعتذرت عن عدم المشاركة في أيّ نشاط فني أو ظهور إعلامي خلال عيد الفطر حيث غردّت قائلًة: "غيابي سببه وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم".

يُذكر أن هيفاء وهبي، اكتفت بالظهور في السباق الدرامي في شهر رمضان المنقضي، كضيفة شرف في إحدى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي لعب بطولته أحمد فهمي وهنا الزاهد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم خطاب، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.