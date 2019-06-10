دينا الشربيني عن دعم عمرو دياب لها: حافظ المسلسل كله أكتر مننا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة المصرية دينا الشربيني، عن دعم المطرب المصري عمرو دياب، لها في مشوارها الفني، وذلك لأول مرة منذ انتشار أخبار عن طبيعة علاقتهما، مؤكدًة أن الهضبة كان داعمًا نفسيًا لها أثناء تصوير مسلسل "زي الشمس".

وأوضحت دينا، أن الهضبة، كان يُزيد من ثقتها في نفسها بلحظات تعبها من التصوير، واصفًة عمرو دياب بأنه شخص "مُفرح"، وكان يشاهد مسلسل "زي الشمس"، ويعطيهم طاقة إيجابية لافتًة إلى أن هذا ساعدها شخصيًا على نسيان التعب.

ونوّهت دينا، في مقابلة تلفزيونية لها مع أبطال مسلسل "زي الشمس"، عبر برنامج "الحكاية"، الذي يُقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، على فضائية MBC مصر، أن الهضبة كان سعيدًا بنجاح العمل أكثر من فريق العمل، مضيفًة: "كان طاير بالمسلسل، ووقف بجانبي كثيرًا لأنه بطبعه شخص جدع ويحب المجتهدين".

وكشفت أنه كان يراها، مجهدة من التصوير ويقول لها: "قولي الحمد لله المسلسل ناجح إنتوا مكسرين الدنيا"، مستطردًة: "عمرو دياب وشه حلو على أي عمل حتى لو كان بمجرد التواجد فقط".

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وبدت على وجه دينا الشربيني، علامات الخجل والتوتر عندما سُئلت عن مشاهدة الهضبة للمسلسل، إذْ قال لها عمرو أديب، "هو عمرو كان بيتفرج فين؟"، فردت قائلًة: "ده حافظ المسلسل كله أكتر مننا".

يُذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وبمشاركة جمال سليمان وأحمد داود وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك ومن تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.