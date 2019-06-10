شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز وأحمد فهمى يدخلان بلاتوه "العارف" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ صناع فيلم "العارف"، والمخرج أحمد علاء الديب التحضيرات والتجهيزات الأخيرة لفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى، ومن المقرر أن يستأنف أبطاله التصوير بداية من الأسبوع المقبل، فى القاهرة قبل السفر إلى أوروبا لتصوير المشاهد الخارجية من أحداث الفيلم وتحديداً فى بلغاريا كما أكد هاني عبد الله المنتج الفني للعمل.

وتوقف طوال الفترة الماضية تصوير الفيلم بسبب انشغال الأبطال بدراما رمضان، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصوير جزء فى أحداثه قبل فترة التوقف، حيث انتهى من مخرج العمل أحمد علاء الديب من التجهيزات الأخيرة قبل العودة الى التصوير مرة أخرى.

Advertisements

فيلم "العارف" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول فى وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2020.