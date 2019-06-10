كويكب ضخم قد يضرب الأرض في سبتمبر

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 08:58 صباحاً - حذرت وكالة الفضاء الأوروبية من اقتراب كويكب ضخم من الأرض في شهر سبتمبر المقبل .. وإحتمالية أن يضرب الكوكب الأرض تحديدا يوم 9 سبتمبر .

حيث يعتقد العلماء أن الكويكب لديه فرصة واحدة من بين 7 آلاف فرصة لضرب الأرض .

ويسمى الكوكب”QV89 2006 ” وهو يسبح حاليا في الفضاء بسرعة تبلغ حوالي 27400 ميل في الساعة أي 44096 كيلومتر في الساعة .

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ويبلغ حجم الكويكب نصف حجم النيزك الذي سقط في روسيا عام 2013 وأدى إلى إصابة 1500 شخص .. ويصل قطر الكويكب إلى 164 قدما أي 50 مترا وهو أكبر قليلا من نيزك ” تونجوسكا ” الذي اصطدم بالأرض عام 1908 .

وتشير التنبؤات إلى ان الكويكب سيمر بالقرب من الأرض على مسافة تزيد عن 4.2 مليون ميل اي حوالي 6.2 مليون كيلومتر .

وأدرجت وكالة الفضاء الأوروبية الكويكب باعتباره رابع أكثر الأجسام خطورة ضمن قائمة الأجسام الفضائية التي من المحتمل أن تضرب الأرض في المستقبل .