“روتانا” تطرح ” طبعي من الله” لـ وليد الشامي – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنية جديدة للفنان وليد الشامي بعنوان “طبعي من الله”.

الأغنية من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم، ومكساج جاسم محمد.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية ما يقارب ربع مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إتاحة عرضه.

لمشاهدة فيديو أغنية “طبعي من الله”: