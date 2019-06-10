محمد صلاح يتصدر استفتاءً شعبيًا لأفضل 10 لاعبين في العالم

متابعة بتجـــــــــــرد: تصدر لاعب ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح محمد صلاح استفتاءً شعبيًا، أجرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، لتحديد أفضل 10 لاعبين لكرة القدم في العالم.
وذكر تقرير نشره موقع “سكاي نيوز” اليوم، أن “صلاح” مهاجم ليفربول الإنجليزي تصدر الاستفتاء، الذي شارك فيه القراء من جميع أنحاء العالم
وطبقا للأرقام المطروحة، حصد “صلاح” أكثر من 156 ألف صوت، في مقابل نحو 151 ألف صوت لنجم برشلونة “ليونيل ميسي”، ونحو 137 ألف صوت لصالح “كريستيانو رونالدو”، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.
ويحظى “صلاح” البالغ من العمر 26 عامًا، بشعبية جارفة في جميع أنحاء العالم، ومنذ احترافه في النادي الإنجليزي، وهو معتاد على تصدر معظم الاستفتاءات التي يشارك فيها الجمهور.
يذكر أن “صلاح” أسهم أخيرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير، في مباراة شهدت تفوقا لـ”الريدز” بهدفين نظيفين.
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