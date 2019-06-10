ديانا حداد تتألق بحفل عيد الفطر في المالديف – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: أبدت الفنانة ديانا حداد سعادتها لإحياء حفل عيد الفطر المبارك في جزر المالديف، بفيلا برايفيت آيلند، حيث قدّمت مجموعة من أجمل أغنياتها اللبنانية والمصرية والخليجية والعربية الأخرى، وذلك بمشاركة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.

وأكدت ديانا حداد أن أجواء الحفل كانت حماسية برفقة الجمهور الحاضر من العائلات الخليجية والعربية في المالديف، وقالت: “جمعني مع الحضور أجواء حماسية وتفاعل جميل زرعنا فيها فرحة العيد بكل معانه، أسعدتني جداً ورأيت السعادة بأعين الحضور، وكل عام والجميع بخير”.

وعادت ديانا حداد الى دبي حيث إقامتها، لتستعد لمجموعة من الأعمال التي سترى النور قريبًا، وأوّلها أغنية جديدة ستقدمها من ألحان العراقي علي صابر، وإنتهت من تسجيلها خلال أيام شهر رمضان في ستوديوهات دبي.