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متابعة بتجـــــــــــرد: ينتظر الجمهور السعودي بفارغ الصبر لقاء النجمة اللبنانية نانسي عجرم في حفلها الأوّل في المملكة العربية ضمن فعاليات “موسم جدة”.
وأطلق محبو نانسي في السعودية العد التنازلي للحفل المقرر إقامته مساء 13 حزيران/يونيو الجاري، تعبيرًا عن حماسهم للسهرة وتقديرهم لمحبوبة الملايين.
ومن المقرر أن تقدّم نانسي عجرم في حفل “موسم جدة” الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء باقة من أجمل أغاني أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد ساعات من فتح باب الحجوزات على الحفل، نفذت تذاكر الفئتين الفضية والبرونزية ومعظم تذاكر الفئات الأخرى.
على صعيد آخر، تواصل نانسي العمل على ألبومها الجديد وتستعد قريبًا لدخول الإستوديو وتسجيل الأغاني التي تتعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر جمهور نانسي عجرم يطلق العد التنازلي.. والموعد في موسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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