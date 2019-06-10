لمن قالت يارا “شو بدّو؟”

أخيراً، أعلنت النجمة يارا عن إسم اغنيتها اللبنانية الجديدة المتوقع ان تطرحها خلال الساعات المقبلة.

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الأغنيّة حملت عنوان “شو بدّو” من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

نذكر ان يارا تعمل على ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.

نشير ان آخر اعمال يارا ديو غنائي جمعها مع النجم الدوزي بعنوان “ملّيت” من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل ومن ألحان ديجي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي وتوزيع دي جي يوسف.