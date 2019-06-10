نانسي عجرم تُغني لأول مرة في السّعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن مشاركتها في فعاليات "موسم جدة"، حيث تستعدّ لإحياء حفلها الفني الأول في السّعودية بتاريخ 13 حزيران/يونيو، على المسرح الروماني في الواجهة البحرية.

هذا الخبر أعلنته عجرم في صورة بوستر الحفل الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وأظهرت من خلاله تفاصيل الحفل وتوقيته. كما يشارك النجم اللبناني وائل جسار في الحفل الغنائي الذي تُحييه بالمملكة.

وأظهر المتابعون حماسهم للقاء نجمتهم المفضّلة خاصةً أنه يعتبر أول حضور لها في السعودية.

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ويُعتبر موسم جدة ثاني المواسم في السعودية، ويحتوي على العديد من الفعاليات المنوعة والترفيهية والموسيقية والمغامرات الرياضية والعروض المسرحية والكوميدية، وبدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه.

يُذكر أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالتحضير لألبومها الجديد والذي سيتم طرحه في المستقبل القريب.