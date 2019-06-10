"كازابلانكا" يُحقق 23 مليون جنيه بعد 5 أيام من طرحه في دور العرض المصرية

حقق فيلم «كازابلانكا» للفنان أمير كرارة، إيرادات بلغت 23 مليونا و320 ألفا و12 جنيها بعد طرحه في السينمات بـ5 أيام فقط متفوقًا على كل الأفلام المنافسة بفارق كبير.وحقق "كازابلانكا" أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية مرتين في أول أيام العيد بمبلغ 6 ملايين و721 ألفًا و708 جنيهات وفي اليوم الثاني حقق 8 ملايين و51 ألفا و678 جنيهًا.

وكازبلانكا بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبد العزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش.

والفيلم تأليف هشام هلال إنتاج وليد منصور وسينرجي، ومشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.

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