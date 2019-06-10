طرح النسخة الأولى من ألبوم "عرب زايد" "ديجيتال" في الدول العربية

طرحت الشركة المنتجة، ألبوم "عرب زايد" في نسخته الأولى، ديجيتال بجميع الدول العربية، يشارك بالألبوم السوبر ستار التونسي محمد الجبالي ومن مصر النجمة حنان عطية ونجمة الأغنية الشعبية نجوان، ومن تونس نجمة الشركة تقوى الجيناوي والتي تشارك بأغنيتين، وبثينة محمد، ورحمة بوعلي، ومحمد الدالي، ومن لبنان المطرب إياد، ومن المغرب المطربة سارة دغيمي.

وأشار المنتج ياسر زايد مدير الشركة، إلى أن الألبوم يضم ١٠ أغان من كلمات الشاعر التونسي بشير بن حامد، وذلك ضمن اهتمام الشركة بالتعاون مع شعراء من تونس بالإضافة إلى الشعراء المصريين مصطفى مرسي، ورمضان محمد، وهاني الصغير، وألحان الموسيقار الراحل خالد البكري، وأشرف سالم، وعمرو طنطاوي، وتوزيع حازم رأفت، وحمادة الحسيني ومادو وياسو، وتوزيع وتريات يحي الموجي، وهشام نبوي.

وأضاف "زايد" أن جميع تكاليف الألبوم من كلمات وألحان واستوديوهات بمصر وتونس والمغرب، وتوزيع الأغاني والموسيقيين، والحملات الدعائية، تحملتها الشركة كدعم للمواهب العربية في الظهور.

يذكر أن ألبوم "عرب زايد" تم تسجيله في ستوديو نصر الدين حداد بتونس وفريد الشافعي بالمغرب وستوديو فايف وآرت بالاس في مصر، كما قام المهندس ياسر أنور بأعمال الميكساج لكامل الألبوم، والماسترنج في الولايات المتحدة.

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