وائل كفوري يغني لراغب علامة على المسرح في عيد ميلاده

لفتة اعتبرت لطيفة وجميلة، قدمها الفنان اللبناني وائل كفوري لزميله الفنان راغب علامة في عيد ميلاده الذي صادف يوم الجمعة، أثناء إحيائهما معاً حفلاً في دبي بمناسبة عيد الفطر، حيث ظهر وائل أثناء الحفل بمقطع فيديو على المسرح وهو يغني لراغب أغنية "رح طيّر حمام"، ولافى الفيديو إعجابا كبيرا على تويتر، وحصد كثيرا من الآراء التي أثنت عليه وأعادت مشاركته.

وكان كفوري قد نشر منذ أيام عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو من الطائرة وهو في طريقه إلى دبي لإحياء الحفلة، وظهر إلى جانبه الفنان اللبناني راغب علامة، حيث أعلن الاثنان توجههما إلى دبي لإحياء حفلة مشتركة بمناسبة عيد الفطر.

الطريف بالفيديو، أن علامة أعلن أيضاً أن موعد الحفلة يصادف يوم ميلاده، وقال لوائل: "بدل ما عيّد بعيد ميلادي رايح غني معك"، فأجاب وائل: "رح نعملك عيدك على المسرح"، فرد راغب: "مع الجمهور منعيد"، ولاقى مقطع الفيديو حينها تفاعلاً كبيراً من محبي الفنانين الذين علقوا عليه بكلمات جميلة.

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