رقصة تعبيرية لابنة المطربة شيرين على أغنية "زمان"

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها في "انستغرام"، فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي تؤدي رقصة تعبيرية على أغنية "زمان" التي طرحتها شيرين في ألبومها الأخير.

وعلقت شيرين على الفيديو قائلة: "البرنسيسة"، حيث لاقى الفيديو إعجاب الكثير من الفنانين ومتابعي المطربة المصرية، ويشار إلى أن شيرين كانت تمزج بين الغناء والرقص في بداية مشوارها الفني. قد يهمك ايضاً: "الموسيقيين" المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب تعود إلى "روتانا" بمفاجآت

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