ديانا كرزون أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، تحت إشراف المصور حسان، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي في "انستجرام".

وعلقت: "لا شيئ أجمل من أن يخبرك أحدهم بأنك أحد الأسباب التي غيرت حياته للأجمل"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتستعد ديانا لإحياء حفل غنائي في مدينة سيدني الأسترالية، يوم 22 يونيو الجاري، وهو الحفل الأول لها هناك.​