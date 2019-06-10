بالصور- بسمة بوسيل بـ"لوك" جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، مجموعة صور جديدة لها، بلوك جديد. وظهرت "بوسيل" في الصور بمكياج أنيق، وتسريحة شعر جديدة، وعلقت: "أنا آخذ غفوة". وتحرص بسمة -زوجة المطرب تامر حسني- على التواصل مع جمهورها بنشر عدد من الصور والفيديوهات لحياتها الشخصية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.​

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