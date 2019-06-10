شاهد.. خجل وارتباك دينا الشربيني عند سؤالها عن عمرو دياب!

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 06:56 صباحاً - لم تستطيع الفنانة المصرية دينا الشربيني إخفاء ملامح الخجل والتوتر عن وجهها عندما وجه لها الإعلامي عمرو أديب سؤالا حول رأي الفنان عمرو دياب في مسلسل “زي الشمس”.
وأصر أديب على معرفة رأي عمرو دياب في المسلسل، فأجابته قائلة: “عمرو دياب صديق مقرب لي في حياتي، وكان داعم نفسي لي أثناء التصوير وكان دوما يزيد من ثقتي في نفسي في لحظات تعبي من التصوير”.
وتابعت دينا الشربيني: “عمرو دياب كان سعيد بنجاح العمل أكثر مننا، وكان يتابعه بشغف”.
يشار إلى أن اسم عمرو دياب ارتبط باسم دينا الشربيني منذ فترة طويلة، إلى أن بدآ في الظهور سويا في أكثر من مناسبة، كما تتواجد دينا في أغلب الحفلات التي يحييها دياب.
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